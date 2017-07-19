Serie A: Simonelli, su Malago' maggioranza schiacciante, resta dialogo con Governo

Ex Coni sara' il 20 aprile in via Rosellini per incontro club (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - Giovanni Malago' e' 'una persona di altissimo livello, per cui 18 societa' su 20 hanno pensato che, qualunque sia il programma, sara' in grado di portarlo avanti. A questo punto la palla e' nelle sue mani e, quando avra' fatto le sue verifiche, formalizzera' la candidatura'. Cosi' il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Maria Simonelli, durante una pausa dell'assemblea nella quale i club (a maggioranza) hanno formalizzato il loro sostegno all'ex numero uno del Coni per la presidenza Figc. Riunione nella quale e' emersa una 'maggioranza schiacciante a suo favore'. A non sottoscrivere la sua candidatura solo Lazio e Verona, che ne 'hanno fatto una questione di metodo perche' ritenevano che prima si dovesse discutere di programmi' e poi dei nomi.

A votare il prossimo 22 giugno per la Figc a Roma saranno le singole societa' di Serie A, con lo 0,9% a testa (in tutto la massima serie pesa per il 18%). 'Facciamo i migliori auguri a Malago'' con l'auspicio di un 'suo successo nella competizione elettorale' prosegue Simonelli, spiegando che l'ex Coni e' stato gia' invitato il prossimo 20 aprile nella sede di via Rosellini per dar modo ai club di 'illustrargli i programmi che abbiamo gia' tracciato con quello che interessa alla Serie A', che poi 'integreremo con le sue idee'. Quanto al rapporto con il governo, l'obiettivo e' di 'avere un dialogo collaborativo con il ministro Abodi e con i ministri interessati, portando avanti un dialogo che c'e' sempre stato fino adesso in maniera molto costruttiva e di continuarlo a prescindere da chi sara' il candidato'.

Altro tema e' quello dell'eventuale intesa con le altre componenti federali, che voteranno il nuovo presidente Figc: 'Inizieremo da questo momento in avanti. Sono rispettoso delle procedure e del mio ruolo. Fino a quando non c'era certezza su quale potesse essere il candidato accreditato dalla Serie A, non mi sono permesso di contattare' Malago', 'cosa che ho fatto invece stamattina dopo l'ufficializzazione'. In ogni caso, conclude, la Serie A si e' mossa per 'reagire subito al dramma che abbiamo vissuto tutti come sportivi della delusione della Nazionale'.

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(RADIOCOR) 13-04-26 15:20:59 (0405) 5 NNNN