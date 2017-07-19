Serie A: Simonelli, stiamo diventando benchmark per altre leghe

'Radio Tv tassello fondamentale per vera media company' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 set - 'Stiamo diventando un benchmark per le altre leghe. Abbiamo il nostro centro di Lissone che e' un orgoglio della nostra nazione e che viene visitato da tutto il mondo. Siamo stati i primi a fare il Var e i primi a lanciare il goal line technology'.

Cosi' il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti della Radio TV Serie A che e' in onda da giovedi' scorso.

Secondo il presidente 'Radio TV Serie A rappresenta un tassello fondamentale del percorso intrapreso dalla Lega negli ultimi anni per affermarsi come una vera media company.

Da oltre due stagioni questa piattaforma racconta quotidianamente il nostro calcio con passione e competenza, valorizzando il lavoro dei Club e offrendo ai tifosi contenuti sempre piu' ricchi e accessibili. Continueremo a investire nella produzione editoriale e negli studi di Lissone, nel segno dell'innovazione e dell'informazione di qualita'. Abbiamo la presunzione di diventare un incubatore per facce; quando sono arrivato in Lega in qualita' di presidente ho trovato una grande struttura con grandi professionalita' e capacita' di gestire tutti gli eventi direttamente in casa', ha concluso.

