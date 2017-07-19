Serie A: Simonelli, stiamo diventando benchmark per altre leghe -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 set - La Radio TV Serie A, guidata da Lorenzo Dallari, sara' trasmessa dagli studi realizzati presso l'iliad Ibc di Lissone e andra' in onda sul sito ufficiale legaseriea.it, sull'app di Lega Serie A e su Dazn (in modalita' free to air). Il palinsesto sara' visibile e aggiornato in tempo reale sul sito di Lega Serie A, nella sezione Radio TV Serie A. La programmazione live sara' dalle 8 alle 23 durante la settimana e dalle 8 alle 24 nei giorni in cui si disputano le partite di Serie A Enilive e di Coppa Italia Frecciarossa. Sono inoltre confermate le radiocronache in esclusiva della Coppa Italia Frecciarossa, a partire dai Sedicesimi di Finale, in programma a settembre.

Lab-

(RADIOCOR) 01-09-25 12:41:15 (0260) 5 NNNN