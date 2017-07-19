Serie A: Simonelli, Lega rileva Fantacalcio.it, 'ora sviluppo estero'

Cambia 'paracadute' retrocesse. In Lega Cardinale di RedBird (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - Il gioco del fantacalcio passa ufficialmente sotto le insegne della Serie A. Nell'assemblea dei club in via Rosellini, spiega il presidente Ezio Simonelli, si e' deliberata - con 15 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti - l'acquisizione della maggioranza della societa' che detiene Fantacalcio.it e le relative applicazioni: 'Il prodotto sara' sempre piu' appetibile per gli utenti, con la possibilita' di arricchirlo con le nostre immagini e svilupparlo anche all'estero'. Non solo. I patron della Serie A hanno 'approvato le modifiche statutarie al cosiddetto 'paracadute', che consentiranno alle societa' che dovessero retrocedere in Serie B di utilizzarlo gia' ai fini degli indici di liquidita'. Di fatto, potra' essere utilizzato sin da subito dal momento dell'effettiva retrocessione'. Inoltre, sono stati stipulati 'una serie di accordi in ambito commerciale, tra i quali la proroga dell'accordo con l'Ice', cioe' l'Istituto per il commercio estero.

La giornata ha registrato anche la prima visita in Lega Calcio Serie A di Gerry Cardinale, proprietario del fondo RedBird e del Milan. 'Ci ha fatto piacere, e' la prima volta' conclude Simonelli. Con lui, che e' 'anche azionista della tv Cbs, abbiamo parlato dei possibili sviluppi delle attivita' della Lega anche negli Stati Uniti'.

Enr-

(RADIOCOR) 16-02-26 19:18:13 (0519) 5 NNNN