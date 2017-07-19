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            Seri: con Unilever al via riconversione fabbrica Pozzilli, operativa entro 2028

            Finanziamento pubblico di oltre 80 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ago - Unilever e Seri Industrial concretizzano il piano di riconversione industriale dello stabilimento di Pozzilli (Isernia), che sara' trasformato da Packaging to Polymers (P2P), la joint venture costituita nel 2021 da Unilever e Seri Plast, in un polo avanzato per il riciclo di imballaggi in plastica post-consumo. L'operazione, si legge in una nota, ha ottenuto il via libera dal consiglio di amministrazione di Invitalia, che ha approvato un finanziamento pubblico complessivo di oltre 80 milioni (circa 16 milioni a fondo perduto e 65 milioni in finanziamento agevolato). Con lo sblocco dei fondi e' stata definita la roadmap dell'impianto, i cui lavori sono gia' avviati, con l'obiettivo di avviare la commercializzazione dei primi prodotti entro l'autunno del 2028. Il sito trattera' plastiche miste destinate altrimenti ad inceneritori e cementifici. 'Il percorso condiviso con Seri e con le istituzioni conferma la volonta' comune di dare a Pozzilli una prospettiva di futuro concreta e sostenibile', ha detto Gianfranco Chimirri, responsabile del progetto per Unilever. 'Finalmente abbiamo concluso un iter lungo e complesso e possiamo avviare con maggiore serenita' il programma di investimento', ha commentato Vittorio Civitillo, amministratore delegato di Seri Industrial, sottolineando il supporto del Mimit e della Regione Molise nel superamento degli ostacoli burocratici e territoriali.

            com-Liv

            (RADIOCOR) 03-08-26 11:51:17 (0261) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Seri Industrial 2,93 +2,27 15.22.55 2,88 2,95 2,88


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