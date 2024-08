Serenissima Ristorazione: utile 2023 a 13 mln (+28,3%), fatturato a 535,7 mln (+17%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 04 ago - Serenissima Ristorazione archivia il 2023 con un fatturato consolidato in crescita del 17% a quota 535.683.607 euro, un ebitda a 31.627.041 euro (+25.5% sul 2022) e un utile netto di 13.010.624 euro (il lordo e' di 18.674.565 euro) segnando un aumento del 28,26%. In crescita del 10% il patrimonio netto che raggiunge i 125.535.052 euro.

Nel 2023 il Gruppo Serenissima Ristorazione ha investito oltre 30 milioni di euro in tecnologia per l'efficientamento dei processi produttivi con l'obiettivo di consentire una gestione piu' sostenibile e ridurre l'impatto ambientale mentre nel 2024 sono stati messi a budget altri 60 milioni di euro.

'A settembre - - ha dichiarato il Vicepresidente di Serenissima Ristorazione Tommaso Putin - verranno ultimati i lavori di ampliamento del nostro centro di Boara Pisani (PD) - uno dei piu' grandi d'Europa per la produzione di pasti in legame refrigerato - che conta gia' piu' di 14.000 mq di superficie. Tale espansione e' stata attuata per il lancio di nuove linee produttive, con l'obiettivo di sviluppare nuovi mercati e raggiungere nuove aree di business come la GDO e il catering crocieristico, a seguito dei buoni risultati nel catering aereo. Non da meno l'impegno nel rafforzare le attivita' legate al nostro settore di appartenenza - quali ristorazione scolastica, aziendale e sociosanitaria - garantendo una solida base per il futuro".

Com-col-ric

(RADIOCOR) 04-08-24 16:24:20 (0372)FOOD 5 NNNN