Senato: senatori FI, manca accordo maggioranza commissione Lavoro paralizzata

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 gen - "Dopo la nomina della senatrice Catalfo a Ministro la commissione Lavoro del Senato continua a non avere un presidente. E la colpa e' della maggioranza che in questi mesi non ha trovato l'accordo sul suo sostituto paralizzandone l'operativita'". Lo denunciano i senatori di Forza Italia, Roberta Toffanin ed Emilio Floris. "Pur ringraziando il senatore de Vecchis che in questi mesi ha ricoperto il ruolo di presidente con professionalita', la Commissione ha potuto solamente esprimere pareri a provvedimenti urgenti o procedere a nomine. Il lavoro della Commissione e' fermo cosi' come tanti provvedimenti importanti come quello sul caregiver che invece andrebbe speditamente affrontato, migliorato e licenziato", concludono Toffanin e Floris.

