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Senato: opposizioni, discutere prossima settimana in Aula mozione su carovita
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 set - "Abbiamo chiesto di discutere gia' dalla prossima settimana una mozione sul carovita". Lo preannuncia, insieme ai capigruppo di M5S, Avs e Iv (Luca Pirondini, Peppe De Cristofaro e Lella Paita), il capogruppo del Pd in Senato, Francesco Boccia, al termine della riunione della Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.
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(RADIOCOR) 16-09-26 13:50:49 (0380) 5 NNNN