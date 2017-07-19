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            Senato: opposizioni, discutere prossima settimana in Aula mozione su carovita

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 set - "Abbiamo chiesto di discutere gia' dalla prossima settimana una mozione sul carovita". Lo preannuncia, insieme ai capigruppo di M5S, Avs e Iv (Luca Pirondini, Peppe De Cristofaro e Lella Paita), il capogruppo del Pd in Senato, Francesco Boccia, al termine della riunione della Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.

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            (RADIOCOR) 16-09-26 13:50:49 (0380) 5 NNNN

              


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