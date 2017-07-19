Dati
            Notizie Radiocor

            Senato: ok dell'Aula del Senato a quattro Ddl ratifica accordi internazionali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 gen - L'Aula del Senato ha approvato oggi quattro disegni di legge di ratifica di accordi internazionali.

            L'Assemblea ha approvato il Ddl di ratifica dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025 che passa all'esame della Camera.

            Sono poi stati approvati in via definitiva: il Ddl di ratifica dell'accordo tra Italia e Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020; il Ddl di ratifica dell'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra Italia e Camerun, fatto a Yaounde' il 17 marzo 2016; e il Ddl di ratifica ed esecuzione dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.

            nep

            (RADIOCOR) 07-01-26 17:52:40 (0518) 5 NNNN

              


