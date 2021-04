Senato: M5S, appalti, TU edilizia e Rai priorita' commissione Lavori Pubblici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 7 apr - "Oggi in sede di ufficio di presidenza dell'ottava commissione del Senato (Lavori Pubblici e Comunicazioni) abbiamo segnalato i disegni di legge da incardinare con priorita' assoluta".

Cosi' i senatori M5S in commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni. Riferendo in una nota che si tratta della "legge di delega al Governo su razionalizzazione, coordinamento e integrazione della normativa in materia di contratti pubblici, risalente ai mesi in cui al Mit c'era Danilo Toninelli. Provvedimento che si lega a braccetto col riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni, quel famoso testo unico sull'edilizia che puo' consentire di snellire quegli iter burocratici che ancora oggi troppo spesso rallentano l'apertura dei cantieri ad ogni livello. Infine, in tema di telecomunicazioni, vogliamo assolutamente avviare il percorso dell'iter di riforma della Rai. Il servizio pubblico va liberato una volta per tutte dai partiti e deve poter ottimizzare le sue tante risorse, al contrario di quanto avviene ormai da decenni. A questi tre provvedimenti, abbiamo deciso di aggiungere l'affare assegnato sulla convenzione di Capetown, che va assolutamente ratificata perche' rappresenta un passaggio importantissimo per il settore dell'aeronautica".

