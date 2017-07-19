Senato: La Russa, bene accordo con Universita' La Sapienza su AI, diritto, economia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ott - "Esprimo grande soddisfazione per il nuovo accordo quadro tra Senato della Repubblica e Universita' Sapienza di Roma, che intende realizzare forme di collaborazione avanzata per progetti innovativi nel campo dell'intelligenza artificiale, del diritto, dell'economia e della storia". Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

"L'obiettivo condiviso e' la sinergia strategica tra scienza, universita', mondo della ricerca e Parlamento per implementare lo sviluppo di attivita' e applicazioni negli ambiti dell'innovazione tecnologica e delle metodologie di supporto alla decisione pubblica, nell'ottica della valorizzazione dei risultati delle esperienze scientifiche e di modalita' di accesso inclusive e comprensibili per la cittadinanza a piattaforme e informazioni, secondo modelli di comunicazione integrata e multilivello. Chiarezza e semplicita' della comunicazione pubblica non pregiudicano l'autorevolezza della ricerca scientifica e contribuiscono a renderla accessibile a tutti, dal giovane studente allo studioso di maggiore esperienza. Si tratta di riconoscere che i risultati scientifici possono e debbono essere patrimonio condiviso per Istituzioni, decisori pubblici e cittadini".

