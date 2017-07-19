Senato: De Carlo (FdI), aggiungere 'artigianato' in nome commissione Industria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - Il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, ha presentato una proposta alla Giunta per il Regolamento del Senato per introdurre anche il termine 'artigianato' nella denominazione della commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare da lui presieduta. "Si tratta non solo di un passaggio formale per esplicitare una competenza gia' assegnata alla Commissione, ma rappresenta il giusto riconoscimento per un comparto fondamentale del sistema produttivo nazionale che da secoli tramanda quelle tecniche, conoscenze, tradizioni, qualita' e creativita' che hanno reso la produzione artigianale italiana un'eccellenza ammirata in ogni angolo del mondo', spiega De Carlo in una nota. Una volta approvato dalla Giunta, il documento approdera' in Aula dove per diventare operativo dovra' ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

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(RADIOCOR) 22-04-26 11:48:31 (0318) 5 NNNN