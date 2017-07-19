Semplificazioni: Zangrillo, costo annuale burocrazia vale 50 miliardi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - 'Negli ultimi mesi il clima, il rapporto con il sistema imprese e' molto piu' dialogante e fluido, c'e' voglia di andare avanti insieme su un tema cruciale come quello delle semplificazioni: semplificare significa ridurre un costo annuale della burocrazia di circa 50 miliardi'. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo alla festa di Forza Italia a Telese. Rispetto al passato, ha ricordato 'abbiamo cambiato approccio, avviando un confronto con le imprese che ci aiuta a comprendere quali sono i loro mal di pancia. Con oltre 300 procedure semplificato siamo a oltre meta' strada rispetto agli obiettivi del Pnrr per il 2026'.

Arl

