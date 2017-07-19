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            Semplificazione: Romeo (Lega), stop 80 mld costi inutili e aiuti concreti a Pmi

            Presentato disegno di legge in Senato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - "A fianco delle nostre imprese in maniera concreta: il gruppo della Lega in Senato ha presentato un disegno di legge delega per tagliare la burocrazia e liberare chi produce da lacci e lacciuoli che ne frenano lo sviluppo e la competitivita'". Lo rende noto il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato.

            "Oggi la burocrazia pesa sulle Pmi per almeno 80 miliardi di euro all'anno, come attestato dalla Cgia di Mestre, richiedendo in media circa 313 ore annue da dedicare agli adempimenti amministrativi. Tutte le principali organizzazioni imprenditoriali concordano nell'individuare il tema della semplificazione amministrativa come centrale per la produttivita', la capacita' di investimento e la competitivita' dell'intero sistema imprenditoriale italiano.

            Riportiamo quindi al centro del dibattito il tema del taglio dei costi e dei tempi per il tessuto produttivo'. Lo scopo del disegno di legge, si spiega in una nota, e' quindi quello di intervenire in questo complesso e intricato sistema di norme e di oneri amministrativi, non soltanto di derivazione europea, attraverso una delega al Governo per armonizzare, semplificare e riordinare la normativa a carico delle imprese.

            com-nep

            (RADIOCOR) 15-09-26 16:00:28 (0539) 5 NNNN

              


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