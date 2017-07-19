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            Notizie Radiocor

            Semplificazione: Romeo (Lega), stop 80 mld costi inutili e aiuti concreti a Pmi -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - Per fare questo, il provvedimento introduce una serie di principi cardine: l'applicazione del principio once only (divieto per la Pa di richiedere dati o documenti gia' forniti o presenti in altre banche dati), l'interoperabilita' delle banche dati pubbliche, la proporzionalita' degli obblighi in ragione della dimensione d'impresa, la valutazione preventiva dell'impatto amministrativo di ogni nuova norma e la certezza dei tempi procedimentali.

            Il tutto sostanzialmente senza costi per lo Stato, valorizzando e mettendo a sistema strutture, portali, e piattaforme gia' esistenti come gli Suap, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e il portale Impresa in un giorno.

            com-nep

            (RADIOCOR) 15-09-26 16:02:22 (0541) 5 NNNN

              


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