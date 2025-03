Semplificazione: Casellati, visto Dombrovskis per dialogo con Ue a monte e tavolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mar - Martedi' ho incontrato, a Bruxelles, il Commissario europeo Dombrovskis, aprendo in tal modo un canale diretto tra Roma e Bruxelles, un vero e proprio ponte per semplificare le norme, attraverso un confronto e un dialogo che avverranno a monte, cioe' nel momento della fase istruttoria della norma". Lo ha detto la ministra per le Riforme e la Semplificazione, Elisabetta Casellati, rispondendo al question time nell'Aula del Senato sull'attivita' di semplificazione normativa in corso, ricordando che nella Commissione europea e' stata prevista una delega ad hoc affidata appunto a Dombrovskis. "A tal fine - ha aggiunto - ho invitato in Italia il Commissario, che ha confermato l'intenzione di formare un tavolo tecnico, aperto alle categorie economiche, per un lavoro continuo sulla semplificazione normativa e condiviso tra Italia e Unione europea".

Casellati ha poi riferito che "sul versante interno sta proseguendo l'attivita' del mio Ministero, attraverso una strategia articolata su tre assi tra loro integrati: in via preliminare, la riduzione dello stock della legislazione vigente; in seconda battuta, il riordino e la semplificazione normativa per ambiti tematici omogenei; infine, il miglioramento della qualita' della regolazione".

nep

(RADIOCOR) 06-03-25 16:08:31 (0621) 5 NNNN