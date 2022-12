Semiconduttori: accordo governi su regole 'Chips Act', pronti a negoziato

Si aspetta che Parlamento Ue adotti posizione per trattativa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 01 dic - Con l'accordo politico raggiunto oggi, il Consiglio Ue e' pronto per negoziare con l'Europarlamento le nuove regole per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori, meglio noto come "Chips Act", con il quale si cerca di raddoppiare la quota di mercato globale dal 10% ad almeno il 20% entro il 2030 al fine di garantire la futura 'sovranita' tecnologica' europea. Il Chips Act mobilitera' 43 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati, concentrandosi su tre pilastri: sviluppo di capacita' tecnologiche e la ricerca e l'innovazione correlate; un nuovo quadro per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza attraendo maggiori investimenti; un meccanismo per monitorare la filiera dei semiconduttori e coordinare le azioni in situazioni di crisi. La proposta del Chips Act della Commissione prevede che, dell'importo totale, 3,3 miliardi di euro saranno destinati al pilastro 1, l'iniziativa Chips for Europe. Il Consiglio chiarisce che gli 1,65 miliardi di euro inclusi da Orizzonte Europa dovrebbero essere destinati alla ricerca e all'innovazione e che i finanziamenti del programma Europa digitale dovrebbero finanziare attivita' di sviluppo delle capacita'. Per il negoziato si aspetta che il parlamento europeo decida la propria posizione.

Aps

