Second hand: Lombardia regina dell'usato, poi Lazio e Campania (bva doxa)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 mag - E' la Lombardia la regione regina del second hand, con 4,6mld di euro generati, seguita da Lazio e Campania a pari merito con 2,9mld. Nella classifica dell'Osservatorio second hand economy di Bva Doxa per Subito, subito sotto il podio al quarto posto la Puglia che e' stata la regione che ha mostrato la crescita maggiore tra 2023 e 2024, passando da 2,1 a 2,8mld. Nell'anno del sorpasso dell'online, nelle tre regioni sul podio la percentuale maggiore del valore economico e' stata generata proprio attraverso canali di compravendita in rete.

Se per il 61% (+4%) comprare usato e' un modo per risparmiare, c'e' un 79% che sostiene che e' anche un modo per fare economia sostenibile o dare nuova vita agli oggetti.

Per il 58% comprare usato e' definito "un alleato del bilancio familiare", perche' consente di risparmiare; solo per il 14% la vendita, al contrario, ha "supportato il mio bilancio con guadagni extra". Tanto che tre su dieci, il 75%, ammettono che la second hand consente di "liberarsi del superfluo". Il guadagno medio per chi vende usato si e' attestato nel 2024 a quota 820euro; con punte piu' alte per Veneto (1.415 euro)e Campania (919 euro). Il risparmio per chi compra second hand e' stato, invece, mediamente del 42% rispetto al nuovo, con punte del 63% per caravan e camper, 52% per oggetti per bambini, 48% libri.

