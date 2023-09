Sea: Brunini, per centrare net zero puntare sia su idrogeno che su carburanti sostenibili

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Varese, 18 set - 'Ci vorranno decenni per arrivare all'obiettivo della neutralita' carbonica e per raggiungerlo occorre affidarsi a un bouquet di soluzioni, le due principali su cui penso che si debba puntare sono i carburanti sostenibili, i saf, e l'idrogeno. A volte mi sembra di assistere a due schieramenti contrapposti ma per arrivare a net zero occorreranno entrambi'. Lo ha detto Armando Brunini, ceo di Sea Milano Airports, partecipando alla conferenza di presentazione di Hydrogen Valley Malpensa. 'Noi come Sea puntiamo su entrambi i filoni - ha detto Brunini - abbiamo stanziato delle risorse per cercare di indurre le compagnie ad acquistare i saf, che sono un po' piu' costosi. Riguardo all'idrogeno, se si vuole essere pronti nel 2035 per utilizzarlo in campo aeronautico, occorre iniziare a usarlo ora. Si tratta di creare una rete di utilizzatori tale da creare la massa critica necessaria per avere successo in prospettiva. Noi stiamo sostituendo tutti i nostri mezzi con l'elettrico ma alcuni, specie quelli pesanti, li convertiremo a idrogeno e quindi potranno avvalersi della sperimentazione'.

