Sda Bocconi: con Eric Salmon & Partner nasce 'Osservatorio Donne Executive'

In prossimi 3 anni monitorera' presenza in comitati esecutivi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - Nasce l'Osservatorio 'Donne Executive' di Sda Bocconi e Eric Salmon & Partners per monitorare, per i prossimi tre anni, l'evoluzione della presenza femminile nei comitati esecutivi di tutte le societa' quotate e di un campione significativo di non quotate. Attraverso l'analisi dei percorsi di sviluppo, delle best practice aziendali e delle competenze delle donne che gia' ricoprono ruoli executive, la ricerca, guidata dal Professor Alessandro Minichilli, si propone di fornire indicazioni di trend che possano essere di supporto alla creazione di una classe manageriale femminile. I dati della ricerca saranno resi pubblici annualmente.

