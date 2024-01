Scuola: Valditara incontra aziende di 'Distretto Italia' guidate da Aspi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 gen - Le attivita' di formazione frutto dell'accordo tra ministero e aziende rientrano nelle complessive 30 ore che gli istituti scolastici sono chiamati a offrire agli studenti ogni anno, secondo le linee guida per l'orientamento, introdotte dal ministero dell'Istruzione e del Merito a partire dall'anno scolastico in corso (Decreto Legge 328 del 22 dicembre 2022).

'Con Distretto Italia abbiamo impresso un cambio di paradigma che vede le aziende come parte attiva nell'ambito dell'orientamento dei giovani, verso percorsi di formazione che trovino piena rispondenza nel mercato del lavoro. Questo accordo con il ministero dell'Istruzione e del Merito e' molto importante, poiche' rafforza ulteriormente il legame tra il mondo delle imprese e quello della scuola, estendendo le attivita' di orientamento su tutto il territorio nazionale, per ampliare e far conoscere sempre di piu' un modello che crea valore', ha affermato l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi.

'Distretto Italia getta solide basi, grazie a una visione comune di lungo periodo. Come Gruppo siamo fortemente impegnati nella ricerca e formazione di nuove competenze grazie alla creazione di una rete di sinergie virtuose tra imprese, istituzioni, istituti scolastici e universita'. Una politica irrinunciabile per mettere a terra i piani di sviluppo infrastrutturale, indispensabili per la crescita economica e sociale del nostro Paese', ha aggiunto Tomasi.

'Per permettere ai giovani di fare la propria strada, dobbiamo mostrargli la meta. L'impegno del Consorzio e' di mettere in campo le giuste sinergie tra mondo del lavoro e della formazione, per aiutare le aziende a superare le difficolta' nel reperimento dei profili professionali, e per offrire ai giovani opportunita' reali di costruirsi un futuro', ha spiegato Pietro Cum, amministratore delegato Elis. Da alcuni mesi il progetto si avvale anche di un accordo di collaborazione con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I percorsi di 'Distretto Italia' sono infatti uno dei canali di possibile formazione e assunzione per ex percettori di reddito di cittadinanza, fruitori di assegno d'inclusione e altre politiche attive del lavoro. Al Consorzio Elis aderiscono 122 aziende, tra grandi gruppi e Pmi. A loro si aggiungono fondazioni e universita'.

L'obiettivo del Consorzio e' intervenire, attraverso progetti capaci di creare impatto sociale, sui temi della formazione, dell'occupazione e del lavoro. Sono i Progetti di Semestre - tra questi 'Distretto Italia' - che ogni anno vengono avviati sotto la presidenza di turno di una delle aziende che aderiscono al Consorzio, con il diretto coinvolgimento del loro amministratore delegato.

