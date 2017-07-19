Scuola: Valditara, da Governo riforma esame maturita' e 240 mln per il contratto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 set - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge recante la riforma dell'Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, misure per la valorizzazione del personale scolastico e per la sicurezza dei viaggi d'istruzione. 'Con questo decreto - comunica il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara - l'Esame di Stato torna a essere Esame di Maturita', con l'obiettivo di valutare la crescita complessiva dello studente, il suo grado di autonomia e responsabilita'. Rivediamo a tal fine l'orale, che dal prossimo anno tutti gli studenti dovranno regolarmente sostenere per poter essere promossi: chi fara' volontariamente scena muta - spiega - sara' bocciato; diamo anche valore alle azioni particolarmente meritevoli che denotano responsabilita' e impegno del candidato. Viene eliminata la discussione sul 'documento' che aveva creato incertezze sui contenuti della prova, si porteranno invece all'orale quattro materie caratterizzanti all'insegna di maggiore serieta' e serenita'. La Maturita' - sintetizza il ministro - entra cosi' in quel percorso riformatore che abbiamo avviato sin dall'inizio del nostro mandato ridando centralita' alla persona dello studente'. Valditara annuncia poi che con lo stesso decreto 'stanziamo 240 milioni una tantum per il contratto della scuola, per riconoscere ulteriormente il lavoro di tutto il personale scolastico'.

