Scuola: Valditara, da Governo riforma esame maturita' e 240 mln per il contratto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,4 set- 'Fondamentale - aggiunge il titolare del Mim - anche la trasformazione dei Pcto in Formazione scuola-lavoro, un cambio di denominazione che vuole evidenziare la stretta relazione che deve esservi tra formazione scolastica e mondo del lavoro, e il passaggio del modello del 4+2 da sperimentale a ordinamentale. Di particolare importanza poi', aggiunge Valditara, 'la norma, introdotta d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che innalza i requisiti di sicurezza dei veicoli adibiti ai servizi di trasporto per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, tutelando in particolare le esigenze connesse alla partecipazione alle gite da parte dei ragazzi con disabilita'. Con questo decreto - conclude Valditara - proseguiamo nel processo di riforma della scuola italiana, per garantire serieta', qualita' e sicurezza a studenti e insegnanti'.

