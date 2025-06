Scuola: UniCredit Inv. Institute, in Italia vacanze troppo lunghe danno per economia

Penalizzata occupabilita' donne, si aggravano diseguaglianze (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - La pausa estiva delle scuole in Italia e' tra le piu' lunghe in Europa (tre mesi) e rappresenta, per questo, un fattore dannoso per l'economia. Le pause cosi' lunghe, infatti, 'fanno male all'accumulo di capitale umano, riducono l'occupabilita' delle donne e aggravano la disuguaglianza educativa'. Edoardo Campanella, direttore dell'Investment Institute di UniCredit che ha realizzato il report, spiega che 'e' difficile quantificare l'impatto sul Pil ma certo si intacca il potenziale di crescita. Il canale piu' importante - spiega l'economista - e' la partecipazione delle donne'. Venerdi' 7 giugno ha segnato la fine dell'anno scolastico per circa 7 milioni di bambini italiani che torneranno in classe a meta' settembre. Le scuole italiane restano chiuse fino a 99 giorni - sette in piu' rispetto al Portogallo, che segue nella classifica realizzata prendendo in esame i Paesi europei piu' rappresentativi. Guardando ad altre grandi economie dell'Eurozona, la pausa estiva dura 46 giorni in Germania, 56 in Francia e 84 in Spagna. Una pausa estiva cosi' lunga - si legge - non e' solo 'un'anacronismo che risale al passato agricolo del Paese, quando servivano energie fresche per il raccolto. E' anche un'anomalia nel contesto europeo e tra le economie avanzate in generale. E le sue implicazioni macroeconomiche sono rilevanti'.

