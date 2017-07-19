Scuola: Ocse-Pisa, Pil spiega solo meta' di variazione rendimenti

Correlazione vale fino a 85mila dollari per studente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Il Pil di un Paese spiega solo meta' della variazione nelle performance educative. In altre parole, sebbene la ricchezza di un Paese rappresenti un importante vantaggio per l'istruzione, e' ben lontana dall'essere l'unico fattore determinante per il successo e il mondo non e' piu' nettamente diviso tra nazioni ricche e ben istruite da una parte e nazioni povere e scarsamente istruite dall'altra. E' quanto emerge dai risultati dell'indagine Ocse-Pisa 2025. 'Questo solleva una questione importante - si legge nel rapporto -: se il denaro non spiega tutto, quale ruolo svolgono effettivamente i finanziamenti? Quando i sistemi educativi ottengono risultati inferiori alle attese, una risposta comune e' chiedere maggiori investimenti. Ma i sistemi che spendono di piu' ottengono sistematicamente risultati migliori dagli studenti?'. I dati mostrano che questo 'avviene solo fino a un certo punto' e in particolare fino alla soglia degli 85mila dollari per studente. 'Nel complesso, piu' un sistema spende per studente, migliori sono i suoi risultati in scienze. Tuttavia, questa relazione e' visibile solo fino alla soglia di 85mila dollari per studente. Oltre tale livello la correlazione viene meno'. Il Lussemburgo, ad esempio, 'con una spesa di 288.521 dollari per studente e' di gran lunga il Paese che investe di piu' nell'istruzione, ma ha registrato punteggi medi in scienze inferiori a quelli di Irlanda, Francia e Italia, che hanno investito meno della meta' di tale cifra per studente'. I dati suggeriscono quindi che 'oltre una certa soglia, spendere piu' denaro non garantisce automaticamente risultati educativi migliori. E i sistemi educativi con risorse finanziarie limitate non sono necessariamente destinati a ottenere risultati peggiori. Al contrario, possono eguagliare o persino superare i risultati dei sistemi meglio finanziati'. 'La lezione per le politiche pubbliche e' quindi chiara - conclude il rapporto -: spendere di piu' per l'istruzione puo' portare enormi benefici, ma spendere bene e' altrettanto importante'.

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(RADIOCOR) 08-09-26 09:32:40 (0204) 5 NNNN