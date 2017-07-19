Scuola: Ocse-Pisa, cala preparazione, tre studenti su 10 con rendimenti insufficienti - FOCUS

Italia migliora in scienze, cali in matematica e lettura (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Quasi tre studenti quindicenni su dieci nei Paesi Ocse non raggiungono un livello di competenza base in scienze, lettura e matematica. E' quanto emerge dal rapporto Ocse-Pisa (Programme for international student assessment) 2025, che ha valutato la preparazione dei giovani attraverso un'indagine che ha coinvolto 760mila ragazzi in 91 'paesi o economie' focalizzandosi in modo particolare sulle scienze ma valutando anche i livelli di lettura e matematica. La quota di coloro che mostrano un 'rendimento insufficiente' nei tre campi e' salito infatti al 29% dal 25% del 2022 e l'analisi registra 'le performance medie a livello Ocse piu' basse finora osservate in scienze, matematica e lettura'. La ricerca mostra che 'i progressi nei risultati educativi sono stati disomogenei' e che la preparazione 'e' rimasta stagnante o e' declinata in molti Paesi, in alcuni casi per ben oltre un decennio', mentre 'persistono divari di rendimento tra diversi gruppi socioeconomici'. E questo in un'epoca in cui, mentre 'l'innovazione tecnologica e sfide interconnesse a livello globale stanno rimodellando la societa'', ci si aspetterebbe 'che il livello di istruzione fosse in aumento' e la necessita' 'di una popolazione altamente istruita e adattabile non e' mai stata cosi' grande'. Nel dettaglio, per quanto riguarda le scienze la media Ocse ha registrato un calo di 3 punti rispetto al 2022 e di 7 dal 2015, mentre 'altri Paesi ed economie hanno mantenuto i risultati ottenuti'. Piu' marcato il calo in matematica (-9 dal 2022 e -22 dal 2015) e ancor di piu' quello relativo alle competenze nella lettura, che hanno registrato rispettivamente flessioni di 14 e 28 punti. Come termine di confronto, 20 punti equivalgono approssimativamente a un anno di progressi nell'apprendimento di ciascuna materia: in dieci anni, quindi, gli studenti Ocse hanno perso oltre un anno di competenze in matematica, quasi un anno e mezzo in lettura e circa quattro mesi e mezzo in scienze. 'Sebbene il quadro generale sia desolante - si legge nel rapporto -, un'analisi piu' approfondita dei dati rivela una situazione piu' variegata: all'interno dell'Ocse, Costa Rica, Slovacchia, Turchia e Regno Unito hanno registrato un aumento dei punteggi in scienze dal 2022. Tra gli altri paesi ed economie, si sono osservati miglioramenti in Cambogia, El Salvador, Georgia, Giordania, Mongolia, Montenegro, Filippine, Arabia Saudita, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Uruguay e Uzbekistan'. Complessivamente i rendimenti migliori, in ordine sparso a seconda delle materie, sono quelli degli studenti cinesi, di Singapore e giapponesi.

L'Italia, dove l'indagine ha coinvolto 8.946 studenti distribuiti in 285 scuole, ha registrato un miglioramento di sei punti nelle scienze rispetto al 2022 e guadagnato cinque posizioni in graduatoria (e' 28esima con 483 punti, stesso livello della Francia), pur rimanendo appena al di sotto della media Ocse (484 punti). In matematica gli studenti di casa nostra hanno avuto rendimenti in calo di tre punti ma hanno guadagnato sei posizioni piazzandosi 24esimi, appena sopra la media Ocse, mentre in lettura la flessione e' stata di sette punti, pur a fronte di tre posizioni recuperate in classifica fino alla 17esima (e in questo caso sopra la media Ocse, 474 punti contro 463). 'Nel 2025 l'Italia ha riportato risultati medi simili a quelli del 2022 in matematica, lettura e scienze', sintetizza lo studio, notando che, 'rispetto ai risultati ottenuti nelle precedenti edizioni, i punteggi medi hanno mostrato un certo miglioramento nelle scienze (in cui i risultati sono stati superiori a quelli del 2018 e sono tornati al livello osservato dieci anni prima, nel 2015), cali significativi, dopo il 2018, in matematica e una relativa stabilita', nel periodo 2018-2025, in lettura, sebbene prossimi a un livello inferiore a quello osservato tra il 2009 e il 2015'.

Perche', quindi, 'le performance scolastiche stanno diminuendo complessivamente nel mondo?'. Sebbene molti sostengano che 'le conseguenze della pandemia di Covid-19 del 2020 e delle successive e diffuse chiusure delle scuole non possano essere ignorate', le analisi Ocse 'suggeriscono che non esiste una relazione semplice tra la durata delle chiusure scolastiche e l'andamento successivo dei risultati nella lettura. Inoltre, in molti Paesi le performance educative avevano gia' iniziato a diminuire molto prima dello scoppio della pandemia'. Il calo di lungo periodo dei risultati 'suggerisce quindi la presenza di problemi strutturali piu' profondi all'interno dei sistemi educativi, con difficolta' sia a livello delle singole scuole sia dell'intero sistema'. Tra queste figurano: 'il cambiamento dell'atteggiamento nei confronti della lettura, l'impatto delle distrazioni digitali sugli studenti, l'aumento dei livelli di assenteismo scolastico'. Nel complesso, quindi, 'i dati evidenziano debolezze nella capacita' dei sistemi educativi di adattarsi ai cambiamenti sociali, tecnologici ed economici' e guardando al futuro 'la sfida per i responsabili delle politiche pubbliche non consiste semplicemente nel recuperare il terreno perduto, ma nel garantire che le scuole siano in grado di rispondere alle esigenze in rapido cambiamento del mondo contemporaneo'.

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(RADIOCOR) 08-09-26 09:31:00 (0199) 5 NNNN