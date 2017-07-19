Scuola: Ocse, stipendi docenti italiani sotto media, piu' ore lezione ma piu' vacanze - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 9 set - Gli stipendi degli insegnanti italiani sono inferiori alla media Ocse e alle retribuzioni medie dei lavoratori laureati di altri settori. I docenti della scuola primaria hanno salari sotto il livello del 2015 e gli altri docenti lo hanno recuperato da poco, dopo anni di calo. Il numero delle ore di istruzione e' piu' alto della media. Al tempo stesso, in Italia il numero degli alunni per classe e' minore rispetto alla media del mondo industrializzato e le vacanze sono piu' lunghe.

Sono alcuni dei dati che emergono dal rapporto 'Education at a Glance 2025' dell'Ocse. In base allo studio, un insegnante di scuola primaria e pre-primaria in Italia ha una retribuzione media annua (dati 2024) di 49.507 dollari a parita' di potere d'acquisto contro i 57.399 dollari nel primo caso e i 50.872 dollari del secondo della media Ocse.

Nella scuola media il salario medio annuo italiano sale a 52.642 dollari contro i 70.578 dollari Ocse e nella scuola superiore va a 56.021 dollari, ma la media sfiora i 73mila.

La Germania per le superiori e' sopra i 100mila dollari, in Austria poco sotto e l'Olanda e' sui 96 mila dollari. Inoltre nella Penisola gli stipendi effettivi degli insegnanti di scuola primaria sono inferiori del 33% rispetto al reddito medio dei lavoratori a tempo pieno con un'istruzione universitaria, rispetto al gap del 17% Ocse. E' in effetti il divario maggiore dell'area dopo quello dell'Ungheria e degli Stati Uniti. La differenza e' poi del 29% nel caso delle retribuzioni dei prof della scuola media e del 24% nella scuola superiore. Stipendi competitivi possono rendere la professione di insegnante piu' attraente, sottolinea l'Ocse, osservando d'altro canto che aumentare le retribuzioni di prof e maestri puo' essere finanziariamente impegnativo, poiche' i costi del personale rappresentano la quota maggiore della spesa per l'istruzione. Resta il fatto che dal 2015, gli stipendi medi effettivi degli insegnanti di scuola primaria sono aumentati in termini reali del 14,6% in media nell'area Ocse, mentre in Italia sono diminuiti del 4,4% nel 2024. Negli altri gradi scolastici il recupero delle retribuzioni e' avvenuto lo scorso anno, dopo due anni di accentuata flessione, ma i livelli restano al di sotto rispetto al periodo 2019-2021. Tra i fattori che influiscono sui costi salariali degli insegnanti, c'e' la quantita' di ore di istruzione obbligatoria, poiche' questo influenza il numero di insegnanti necessari, insieme ad altri fattori come la dimensione delle classi e il tempo di insegnamento degli insegnanti. In Italia, gli studenti ricevono 917 ore di istruzione obbligatoria all'anno nella scuola primaria e 990 ore nella scuola secondaria di primo grado e si tratta di dati superiori alle media Ocse, pari a 804 ore nella primaria e 909 ore nella secondaria di primo grado. Inoltre le vacanze scolastiche nella scuola primaria durano 13,8 settimane all'anno in Italia (tutte le pause sommate) rispetto alle 13,5 settimane Ocse e sono, ad esempio, piu' del doppio rispetto alla Corea. La pausa estiva, pari a 10,8 settimane, e' tra le piu' lunghe dell'Ocse, dopo la Bulgaria, la Grecia e la Lettonia. Infine nella Penisola la dimensione media delle classi nella scuola primaria nel 2023 era di 17,9 studenti, in calo di 1,4 rispetto al 2013, mentre la media Ocse e' rimasta invariata a 20,6 studenti (le aule piu' affollate sono quelle sudafricane con una media di 30 studenti). L'Italia, per contro, offre ai dirigenti scolastici retribuzioni piu' alte della media Ocse. In base allo studio, il salario medio annuo di un capo-istituto nella Penisola ammonta a 147. 424 dollari a parita' di potere d'acquisto contro la media dell'area industrializzata tra 86mila e 99mila dollari, a seconda del grado dell'istituto di cui ha la responsabilita'.

Gli-col

(RADIOCOR) 09-09-25 10:16:42 (0227) 5 NNNN