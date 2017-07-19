Scuola: Meloni, 420 milioni per esperienza all'estero di 150mila studenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - "Quello che voglio dirvi, il messaggio che vorrei dare - ha rimarcato la premier rivolgendosi agli studenti - e' di non considerare questa come una semplice occasione per imparare meglio una lingua straniera. Vivere e studiare anche solo per qualche settimana, anche solo per qualche mese, in un altro Paese significa imparare ad affrontare situazioni nuove, significa diventare piu' autonomi, confrontarsi con persone che hanno abitudini, idee, culture diverse dalla nostra, quindi allargare lo spazio della propria mente, della propria capacita' di comprensione dell'altro. Significa acquisire sicurezza, imparare a cavarsela, allargare i propri orizzonti e significa per noi arricchire questa comunita', perche' quando questi ragazzi che parteciperanno al progetto torneranno indietro porteranno con loro molto piu' di una lingua straniera meglio conosciuta, meglio parlata: porteranno nuove idee, nuove amicizie, una maggiore fiducia in loro stessi, uno sguardo piu' ampio sul mondo. Tutto questo sara' una ricchezza per loro certamente ma lo sara' anche per i loro amici, per le loro famiglie, per le loro classi e per l'Italia nel suo complesso".

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