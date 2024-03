Scuola: Its Academy, premiato il 68,5% dei percorsi di formazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - Sul fronte delle premiazioni, gli Its Academy registrano quest'anno i migliori risultati dei dieci anni di monitoraggio nazionale realizzato da Indire su incarico del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il 68,5% (239 su 349) dei percorsi monitorati e' in premialita'. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - con 42 percorsi su 50 (pari al 84,0%) e' l'area tecnologica ad avere la percentuale piu' alta di percorsi premiati. Per l'ambito del made in Italy e' l'ambito del Sistema meccanica ad avere la percentuale piu' alta di percorsi premiati (82,8%) con 53 su 64 percorsi. La regione con la percentuale piu' alta tra percorsi monitorati e percorsi premiati e' il Piemonte (96%).

Nessun percorso in premialita' per le regioni del Molise e della Calabria. Il 49,5% dei partner istituzionali soci delle Fondazioni Its Academy sono imprese (1.599 pari al 45%) e associazioni di impresa (161 pari al 4,5%). Le imprese costituiscono la principale integrazione che gli Its Academy mantengono con il mondo del lavoro. Il 36,7% delle Fondazioni Its Academy dispone della collaborazione di 21-50 partner societari. Piccole e medie imprese caratterizzano il Sistema agro-alimentare e le Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione, le grandi imprese la Mobilita' sostenibile ed il Sistema Moda.

