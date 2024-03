Scuola: Its Academy, premiato il 68,5% dei percorsi di formazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - Per questo anno di monitoraggio il 14,3% (14) degli Its Academy ha realizzato tre percorsi, il 25,5% (25) ne ha realizzati due e il 21,4% (21) ha realizzato un solo percorso. Il rimanente 38,8% (38) ha realizzato piu' di tre percorsi. Permangono molte significative differenze tra Its per numero di percorsi che vengono realizzati. Dei 349 percorsi, 153 (il 43,8%) afferiscono alle Nuove tecnologie per il made in Italy, 57 (16,3%) all'area tecnologica Mobilita' sostenibile, 50 (14,3%) alle Tecnologie della informazione e della comunicazione, 41 (11,7%) alle Tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali - Turismo, 27 (7,7%) all'Efficienza Energetica e 21 (6,0%) alle Nuove Tecnologie della vita. Rispetto agli ambiti del made in Italy, i 153 percorsi si articolano in 64 (41,8%) per il Sistema meccanica, 33 (21,6%) il Sistema agro-alimentare, 29 (19,0%) Sistema moda, 20 (13,1%) Servizi alle imprese e 7 (4,6%) Sistema casa. Gli Its Academy favoriscono lo sviluppo di competenze digitali attraverso le tecnologie abilitanti 4.0 in una percentuale significativa di percorsi (il 78,2%).

Anche per il monitoraggio 2024 tra le tecnologie abilitanti quella piu' utilizzata e' la Simulation (47,0%), simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi, prevalentemente utilizzata nei percorsi dell'Efficienza energetica (55,6%) e del Sistema meccanica (82,8%) che, assieme all'area delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, utilizzano in modo significativo anche la Cyber-Security. Segue, soprattutto nei percorsi delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'utilizzo dei Cloud (40,4%). La tecnologia meno utilizzata nei percorsi Its di tutte le aree e' stata l'Horizontal/vertical integration (21,8%). Un modello didattico consolidato: 43% le ore di stage, 74% le ore docenti del mondo del lavoro. I docenti che intervengono nei 349 percorsi monitorati sono complessivamente 11.874 e 4.358 i tutor, che supportano gli studenti nelle attivita' didattiche. Negli ITS Academy si praticano attivita' didattiche innovative ed esperienziali. Il 29% delle ore sono svolte nei laboratori di imprese e di ricerca e sono realizzate in laboratori di imprese e istituti di ricerca.

