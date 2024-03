Scuola: Its Academy, 87% dei diplomati lavora a 1 anno dal diploma -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - Si tratta del miglior risultato di sempre secondo il monitoraggio nazionale 2024 sul sistema Its Academy. In dettaglio, i non occupati (13,0%) sono cosi' distribuiti: solo il 5,5% dei diplomati non ha trovato occupazione e non ha iniziato un percorso alternativo, il 4,4% si e' iscritto ad un percorso di studi universitario, l'1,4% svolge un tirocinio extracurriculare e l'1,7% dei diplomati e' risultato irreperibile. Gli iscritti agli Its Academy provengono in prevalenza dagli istituti tecnici (57,2%) e dai licei (23,2%), e in minor parte dai professionali (14,5%).

L'iscrizione non sembra avvenire subito dopo aver conseguito il diploma di stato (il 42,9% degli iscritti sono in prevalenza giovani tra i 20 e i 24 anni). Il dato sulla componente di genere e' invariato per tutti gli anni di monitoraggio: prevale la componente maschile (il 73,5%). La componente femminile e' in prevalenza circoscritta alle aree tecnologiche (Sistema Moda e Turismo).

A fronte delle 26.283 richieste di iscrizione alle prove di selezione, i partecipanti alle prove sono stati 22.145 (l'84,3% delle domande). In 19.604 sono risultati idonei (l'88,5% dei partecipanti) ma hanno formalizzato l'iscrizione solo 9.246 pari al 47,2% degli idonei. Oltre il 50% degli idonei alle prove di selezione ha deciso di non formalizzare l'iscrizione ai percorsi ITS Academy. Piu' attrattivi i percorsi del Sistema meccanica (7.785) e delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (3.864). I corsi meno attrattivi in sede di iscrizione sono il Sistema casa con solo 348 iscritti. Il tasso di abbandono, nel confronto dei 10 anni, mostra un andamento costante, con una media del 20,5%. Le regioni dove si registrano, per questa annualita', percentuali con minore abbandono sono la Lombardia e il Piemonte.

