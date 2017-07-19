Scuola: Facile.it, prestiti per lo studio, erogati 370 mln euro nell'ultimo anno (studio)-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Per quanto riguarda l'identikit del richiedente, in dettaglio dall'analisi di un campione di oltre 750.000 richieste raccolte da Facile.it e Prestiti.it , si scopre che, nell'ultimo anno, chi ha presentato domanda di finanziamento per coprire i costi legati allo studio ha puntato ad ottenere in media 6.916 euro, valore in aumento del 3% su base annua.

Dati interessanti emergono analizzando l'eta' dei richiedenti; chi ha presentato domanda per questo tipo di finanziamento aveva, all'atto della firma, in media 38 anni e mezzo, ma ben una richiesta su 3 arrivava da un under 30. Va fatto notare anche che l'eta' di chi cerca di ottenere un finanziamento per lo studio e' nettamente inferiore rispetto a quella di chi ha presentato domanda di prestito per altre finalita' (43 anni e mezzo). "Il fatto che i giovani investano sullo studio anche attraverso un prestito personale puo' essere letto positivamente; da un lato significa che le nuove generazioni non sono disposte a rinunciare alla propria formazione, dall'altro e' sinonimo di una maggiore consapevolezza sulle opportunita' offerte dal settore del credito al consumo", spiegano da Facile.it.

Altro dato significativo e' legato al sesso del richiedente; i prestiti per lo studio si confermano una delle tipologie di finanziamento piu' richieste dalle donne, tanto e' vero che, nell'ultimo anno, quasi 1 domanda su 2 di prestito per lo studio faceva capo al campione femminile (45%). Valore estremamente elevato se si considera che, guardando alla totalita' di domande per prestiti personali, piu' del 70% delle richieste vengono presentate degli uomini. "Una percentuale cosi' alta di richiedenti donne" - spiegano ancora gli esperti di Facile.it - "non e' legata solo al fatto che si pensi all'istruzione dei figli, ma anche al fatto che sovente le donne si paghino master o corsi di specializzazione post universitari, ad esempio, per rientrare nel modo del lavoro con ancora piu' qualifiche dopo una maternita'".

