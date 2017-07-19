Scuola: Facile.it, prestiti per lo studio, erogati 370 mln euro nell'ultimo anno (studio)

Aumentano di oltre il 15% le somme con questa finalita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Negli ultimi 12 mesi sono stati erogati oltre 370 milioni di euro in prestiti personali per pagare le spese legate a scuola, universita' e formazione, valore in aumento di circa il 15% rispetto all'anno precedente, secondo le stime elaborate da Facile.it e Prestiti.it. Molte famiglie, sottolinea lo studio, sono alle prese con il caro-scuola, mentre le associazioni dei consumatori hanno denunciato aumenti che, in alcuni casi, superano il 20% e forse anche per questo non mancano gli italiani che scelgono di ricorrere ad un prestito personale per far fronte ai costi di istruzione. L'osservatorio di Facile.it e' stato realizzato su un campione di oltre 750.000 richieste di prestiti personali raccolte online da Facile.it e Prestiti.it tra settembre 2023 e agosto 2025. "Studiare - spiegano gli esperti di Facile.it - ha un costo che puo' diventare significativo soprattutto per chi deve affrontare un percorso universitario o post-laurea. Strumenti come quello del prestito personale sono importanti perche' danno ai consumatori la possibilita' di pianificare la spesa in modo consapevole, facendola pesare il meno possibile sul budget mensile, ma senza dovervi rinunciare".

