Scuola: cresce il mercato delle lezioni private gia' dalle medie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 giu - L'Italia della scuola divisa tra nord e sud anche quando si tratta di ripetizioni private. Col secondo quadrimestre dell'anno scolastico che si conclude, le famiglie e i ragazzi hanno chiesto sempre piu' 'aiuti' in Molise, Calabria, Basilicata e Liguria. Mentre si cercano meno insegnanti di supporto in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Campania. A raccontare il mercato delle lezioni private in Italia Letuelezioni.it, piattaforma n cui si incontrano studenti che hanno bisogno di un supporto e tutor, con quasi 8 milioni di utenti distribuiti in tutto il mondo, di cui 6 mila solo in Europa.

L'Italia, in particolare, rappresenta quasi il 14% degli utenti totali, tra insegnanti e studenti.

I dati del primo quadrimestre 2024, che coincide con la seconda parte dell'anno scolastico, vedono un +117% di richieste dal Molise, un +51,7% dalla Calabria, +52,6% dalla Basilicata. +40,8% dalla Liguria. Piu' contenuto il Lazio con un +6% di ragazzi che hanno chiesto aiuto. In controtendenza la Lombardia con un -2%, -4.5% l'Emilia-Romagna, -3% la Toscana, dove sembra raggiunta la saturazione del mercato o, quantomeno, una stabilizzazione della domanda. In Campania, la riduzione del 4,4% sarebbe, invece, piu' legata a una diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie.

Ma le lezioni private non sono uguali per tutte le regioni, con piu' di una curiosita'. In Sicilia crolla la domanda per lezioni di inglese, -13.8%, mentre e' boom di lezioni di italiano (+57.3%) e diritto (+242.4%) e l'aiuto a fine anno si chiede gia' dalle scuole medie (+165.5%). Anche in Piemonte aumentano in maniera esponenziale le ripetizioni per i ragazzi delle scuole medie (307%) e dell'Inglese (+46%). In Sardegna aumenta la domanda per lezioni di informatica (+97%), mentre gli studenti sardi abbandonano l'aiuto in matematica (-36.4%).

