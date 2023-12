Scuola: Consulta, su dimensionamento prevale la competenza statale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - La Corte costituzionale, sentenza n. 223 depositata oggi, ha dichiarato non fondati i ricorsi di Toscana, Emilia-Romagna e Puglia contro la legge di bilancio 2023 (197/2022) che stabilisce la definizione dell'organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA. Le norme censurate dalle Regioni, si legge in un comunicato della Consulta, nonostante interferiscano 'con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico', 'si fondano pero', in via prevalente, su diversi titoli della competenza esclusiva statale', quali, in particolare, 'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato' e 'norme generali sull'istruzione', di cui all'art. 117, secondo comma, lettere g) e n), Cost. La Corte ricorda che le disposizioni impugnate 'si pongono come dichiarato obiettivo quello di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR'. Il Collegio (rel. il giudice Luca Antonini) ha invece accolto i medesimi ricorsi in relazione all'art. 1, comma 558, terzo periodo, della suddetta legge, dichiarando costituzionalmente illegittima la mancata previsione dell'acquisizione del parere delle regioni in ordine all'adozione del decreto statale che ripartisce il fondo previsto da tale disposizione.

Fmg

