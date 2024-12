Scuola: Anac, nuova deroga sulle gare per salvare i viaggi d'istruzione

Busi'a: ok a istituti non qualificati fino al 31 maggio 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - Al fine di evitare il rischio di compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione nell'interesse della collettivita', data l'importanza rivestita da questi nell'offerta educativa scolastica, Anac ha deciso un'ulteriore deroga di sei mesi per le scuole al fine di qualificarsi e gestire gli affidamenti per gite scolastiche e viaggi d'istruzione secondo le nuove regole stabilite dal Codice appalti. Lo comunica la stessa Autorita' Anticorruzione in una nota.

Gli istituti scolastici potranno cosi' da oggi procedere autonomamente all'acquisizione dei codici identificativi di gare per gli appalti di importo superiore a 140mila euro relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti.

'Il nuovo Codice, non Anac, richiede che anche gli affidamenti per svolgere le gite scolastiche, quando superano determinate soglie, siano svolti da stazioni appaltanti qualificate. Per questo, lo scorso anno, non essendo le scuole adeguatamente organizzate, avevamo chiesto al ministero di individuare altri soggetti, ragionevolmente gli Uffici scolastici regionali, - che potessero svolgere le gare al loro posto', spiega il presidente dell'Autorita' Anticorruzione Giuseppe Busi'a. 'Il Ministero ci ha pero' comunicato che il processo di riorganizzazione e' ancora in corso. Abbiamo allora deciso di intervenire per non privare gli studenti di un cosi' fondamentale strumento di crescita e apprendimento'.

