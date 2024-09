Scuola: 83,5% neolaureati occupati nel 2023 in Ue, in Italia solo il 67,5%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Nel 2023, l'83,5% dei neolaureati europei era occupato, un aumento di 1,1 punti percentuali rispetto al 2022 (82,4%). Secondo i dati Eurostat un trend in crescendo negli ultimi dieci anni, ad eccezione degli anni pandemici: nel 2013, il tasso era del 74,3%. L'Italia resta tuttavia fanalino di coda, registrando uno dei tassi di occupazione piu' bassi per i neo dottori al 67,5%. Meglio di noi fanno Grecia (72,3%) e Romania (74,8%).

A guidare la classifica Malta con il 95,8% dei ragazzi che trovano lavoro appena lasciati i banchi, seguita dai Paesi Bassi (93,2%) e dalla Germania (91,5%).

Col ritorno sui banchi degli studenti italiani e spagnoli riprende l'anno scolastico per la maggior parte degli studenti europei. Con tinte in chiaroscuro. L'Europa ha visto negli ultimi anni un trend in crescendo del tasso di partecipazione all'istruzione della prima infanzia, che ha raggiunto il 93,1% nel 2022. Un aumento di 0,7 punti percentuali dal 2017 (92,4%), secondo i dati Eurostat. Un percorso che porta sempre piu' alla laurea: la quota di laureati tra 25 e 34 anni nel 2023 e' aumentata di 4,4 punti percentuali, al 43,1% rispetto al 38,7% del 2018. Tuttavia, e' aumentata anche la percentuale di studenti con scarsi risultati nel test PISA: nel 2022, la quota di quindicenni con lacune in matematica ha raggiunto il 29,5%, +6,6 punti percentuali in piu' rispetto al 2018 (22,9%).

A crescere nelle classi europee anche gli abbandoni scolastici precoci. La media dell'Ue ha raggiunto lo scorso anno il 9,5%. Con profonde differenze: si ferma al 7,4% in Svezia e al 7,6% in Francia; in Italia nel 2023 e' arrivato al 10,5% ma peggio di noi fanno Germania (12,8%) e Spagna (13,7%). Un dato in costante calo in Italia negli ultimi 10 anni, era al 17,3% nel 2012, fatta eccezione per gli anni pandemici. Proprio la pandemia, invece, a far invertire la curva tedesca che dieci anni fa vedeva l'abbandono scolastico fermarsi al 10,5%, al di sotto della media europea.

ami

