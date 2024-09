Scuola: 83,5% neolaureati occupati nel 2023 in Ue, in Italia il 67,5% -2

Al Paese il primato dei neet col 16,1% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Ma e' guardando ai ragazzi che sui banchi di scuola non vanno e neppure lavorano che l'Italia conquista un non invidiabile primato.

La media Ue dei neet, secondo gli ultimi dati Eurostat, ha raggiunto nel 2023 l'11,2%, l'Italia ha segnato un 16,1%. Tra gli altri paesi europei i ragazzi tra i 15 e i 29 anni senza un percorso ne' scolastico ne' lavorativo sono il 12,3% in Spagna e Francia, l'8,8% in Germania, il 5,7% in Svezia, secondo gli ultimi dati riportati da Eurostat.

Sull'altro piatto della bilancia i conti pubblici. La media europea di spesa per il sistema scolastico arriva al 4,8% del pil, ma in molti stati europei, come la Svezia e la Danimarca, si investe una quota significativamente piu' elevata del loro Pil n istruzione, superiore al 6%. In Francia alla scuola va il 5,5% del pil, in Germania il 4,6%.

In Italia la spesa per l'istruzione si ferma al 4,2% del pil.

Una cifra che vede l'Italia 'unico paese dell'area dell'euro in cui la spesa pubblica per interessi sul debito e' pressoche' equivalente a quella per l'istruzione', come ha ricordato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta davanti alla platea del meeting di Rimini.

