Sciopero: Meloni, deciso in estate quando Manovra non era stata neanche pensata -2

'Non so cosa si intenda per bullismo istituzionale' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Zagabria, 17 nov - "Non so cosa si intenda per bullismo istituzionale, c'e' stato un pronunciamento di un'autorita' indipendente che segnalava al sindacato che non c'erano i requisiti per uno sciopero generale; non e' qualcosa che ho deciso io, il Governo sulla vicenda ha un ruolo marginale". E' quanto spiega la premier Meloni sullo sciopero. "Era dovuto, da parte nostra - aggiunge - sul tema della precettazione, il tentativo di mettere insieme sulla base della decisione di un'autorita' indipendente, il diritto da una parte di sciopero e dall'altro di poter usufruire di servizi essenziali".

