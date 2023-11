Sciopero: Cgil e Uil, adesione media al 75%, 40 manifestazioni

Fiom: 'Straordinaria partecipazione metalmeccanici' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 nov - Allo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil, che oggi si sta svolgendo nelle regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Val d'Aosta e Veneto), si registra un'adesione media del 75%. E' quanto comunicano le due organizzazioni sindacali in una nota congiunta, ricordando che lo sciopero di otto ore sta interessando tutte le categorie, ad eccezione di quelle (Pubblico impiego, Scuola, Universita', Ricerca, Poste e Trasporti) che hanno gia' scioperato a livello nazionale lo scorso 17 novembre.

Inoltre, questa mattina nelle Regioni coinvolte si sono tenute oltre 40 manifestazioni.

L'adesione, si aggiunge, vede punte del 100% alla Parmalat di Parma, alle Conserve Italia di Ravenna, alla Perla di Bologna e alla Owen Illinois di Treviso. Per quanto riguarda altre attivita', si indica una adesione dell'84% alla Pirelli di Settimo Torinese, del 75% alla Michelin di Alessandria, alla Lavazza di Torino del 71%, all'Ikea di Genova del 70%, nella filiera Amazon della Lombardia del 61%, tra gli addetti Ups della stessa regione del 95%, alla Marcegaglia di Mantova dell'85%, alla Alstom di Milano dell'80%, alla Bauli di Verona dell'89%, alla Zignago Vetro di Vicenza del 94%, alla Bonfiglioli di Forli' del 93% degli operai del turno di mattina, alla Siderurgica Ravennate del 90%, alla Electrolux di Pordenone del 60%.

La Fiom-Cgil, in una nota, ha parlato di 'straordinaria adesione e partecipazione delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici allo sciopero', con 'altissime adesioni, che sono andate mediamente oltre l'80% nella stragrande maggioranza delle aziende censite e in tutte le Regioni'.

La protesta di Cgil e Uil per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani, proseguira' con scioperi e manifestazioni il 27 novembre in Sardegna e il primo dicembre nelle regioni del Sud.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 24-11-23 17:54:48 (0539) 5 NNNN