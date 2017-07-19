Scioperi: Garante, riduzione strutturale nel settore ferroviario (-50%)

Forte calo nel credito (-69,2%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 giu - A livello settoriale, la riduzione degli scioperi "appare strutturale in comparti come il credito (-69,2%), il ferroviario (-50,0%) e l'igiene ambientale (-33,3%), grazie alla chiusura dei cicli contrattuali, mentre si registra un inasprimento nei settori caratterizzati da outsourcing e rinnovi mancati, con picchi significativi nel metalmeccanico, nelle telecomunicazioni e nella vigilanza privata. A livello geografico, la protesta - si evidenzia - resta concentrata nelle aree a maggiore densita' abitativa come Campania, Lombardia e Sicilia, con il Nord che guida complessivamente la quota piu' alta di conflittualita' territoriale'. E' quanto si legge nella Relazione annuale della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, riferita all'anno 2025, illustrata oggi dalla Presidente Paola Bellocchi, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio.

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