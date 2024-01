Sci: Ski Price Index Holidu 2024, Livigno al top ma il Trentino batte tutti

Ma in quanto a costi Cortina d'Ampezzo e' la piu' cara (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - Etna Nord con 68 euro giornalieri medi complessivi e Mottarone in Piemonte con 69 euro, sono queste le localita' montane meno care per una vacanza in montagna, secondo lo Ski Price Index Holidu 2024. Sotto i 100euro Bardonecchia, Pescasseroli e Abetone/Val di Luce. Ben piu' care le localita' che si aggiudicano, pero', la palma delle piu' amate, stando ai dati delle prenotazioni e dei soggiorni: Livigno in testa, seguono Bormio e Madonna di Campiglio. Chiudono la top 5 Roccaraso - Rivsondoli e Merano. La localita' valdostana di Courmayeur si piazza in sesta posizione davanti all'altoatesina Corvara in Badia e a Cortina d'Ampezzo, prossima ad ospitare insieme a Milano le olimpiadi invernali del 2026 e ottava in questa speciale classifica. Le trentine Pinzolo e Folgaria/Fiorentini chiudono la top 10.

In quanto a costi Cortina d'Ampezzo batte tutti: il prezzo medio combinato di skipass e alloggio tra alta e bassa stagione arriva a 258 euro, piu' anche di localita' elvetiche come Zermatt che costano mediamente complessivamente 251 euro al giorno. Nella classifica di casa nostra sempre piu' da Paperoni anche Madonna di Campiglio con 217 euro, che batte St. Moritz dove si riesce a fermarsi a 189euro. Terza sul podio di casa nostra Courmayeur, dove si riesce a spendere solo, si fa per dire, 183 euro.

Non una novita' che la regione italiana piu' rappresentata tra le preferite dagli italiani risulti il Trentino-Alto Adige con ben 14 localita', di cui ben 5 quelle nella top 10: oltre a Madonna di Campiglio medaglia di bronzo, Merano al quinto posto, Alta Badia al settimo posto, Pinzolo a nono e Folgaria/Fiorentini al decimo.

