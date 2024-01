Sci: Ski Price Index Holidu 2024, Livigno al top ma il Trentino batte tutti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - Segue, nella classifica Ski Price Index Holidu 2024, la Lombardia con ben 4 localita' in classifica: oltre alle prime due posizioni di Livigno e Bormio, anche Madesimo in 12ma posizione e Valmalenco - Alpe Palu' al 20mo posto. A queste mete si aggiunge Pontedilegno-Tonale condiviso con il Trentino al 24mo posto. Per Abruzzo, Valle d'Aosta e Piemonte tre localita' in graduatoria ciascuna. L'Abruzzo e' rappresentato oltre che da Roccaraso-Rivisondoli in quarta posizione, anche da Pescasseroli in 14ma e da Ovindoli Monte Magnola in 18ma. La Valle d'Aosta vede Courmayeur al sesto posto, Le Breuil (ex Cervinia) al 16mo posto e Pila al 34mo.

Il Piemonte piazza Bardonecchia in 11ma posizione, Limone Piemonte in 25ma e il Mottarone al 33mo posto. Due invece le localita' in Veneto: Cortina d'Ampezzo ottava, Civetta al 31mo, anticipata al 30mo posto da Arabba/Marmolada compreso tra il territorio veneto e quello trentino.

Sono infine 4 le regioni rappresentate con una localita' ciascuna: la Toscana piazza Abetone/Val di Luce al 17mo posto, la Sicilia Etna Nord al 19mo, il Friuli-Venezia Giulia con Tarvisio - Monte Lussari al 21mo posto e per finire il Molise rappresentato da Campitello Matese in 36ma posizione.

ami

