Sci: Ski Price Index 2024/25, top 40 localita' sciistiche per gli italiani-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 dic - Livigno si conferma ancora una volta la regina delle localita' sciistiche italiane, dominando il ranking 2024-2025 di Holidou grazie a un perfetto equilibrio tra qualita' e convenienza, con un costo medio giornaliero di soli 67 euro.

A seguire, Madonna di Campiglio, celebre per il suo fascino esclusivo e le piste impeccabili, si posiziona al secondo posto con 104 euro di costo medio giornaliero. Completa il podio Alto Sangro - Roccaraso/Rivisondoli, il punto di riferimento per lo sci nell'Italia centrale, con una media di 56 euro al giorno, la piu' bassa tra le prime tre. La classifica vede una forte presenza di localita' del Trentino-Alto Adige, con ben cinque destinazioni nella top 10, ben 16 su 40. Merano 2000 e Alta Badia - Corvara in Badia conquistano rispettivamente la quarta e quinta posizione, grazie a un ottimo mix tra servizi di alta qualita' e costi contenuti (rispettivamente 59 euro e 76 euro al giorno). La Valle d'Aosta e' rappresentata da Courmayeur, che si piazza sesta con un costo medio di 93 euro, mentre la Lombardia si fa notare con Bormio al settimo posto e Livigno al vertice della classifica. La celebre Cortina d'Ampezzo, prossima protagonista delle Olimpiadi Invernali 2026, si aggiudica l'ottavo posto con un prezzo medio di 117 euro, il piu' alto della top 10. La classifica e' completata da San Candido - Monte Baranci (nono posto, 65 euro) e Ortisei - St. Ulrich (decimo posto, 97 euro), del Trentino-Alto Adige. Gli italiani continuano a preferire le destinazioni sciistiche nazionali, con ben 35 localita' italiane presenti nella classifica. Tuttavia, alcune mete estere riescono a entrare nella top 40, tutte concentrate tra Francia, Svizzera e Austria. La localita' piu' alta in classifica e' Chamonix-Mont-Blanc in Francia, al 17 posto con un costo medio di 63 euro al giorno. Sempre in Francia troviamo Mege've/Saint-Gervais, 36 con un prezzo medio giornaliero di 79 euro. Per la Svizzera si distinguono Zermatt, al 31 posto con 128 euro, e St. Moritz, al 34 posto con 101 euro. Infine, rappresenta l'Austria Innsbruck - Ghiacciaio dello Stubai, in 20 posizione con un costo medio giornaliero di 83 euro.

Infine, in Svizzera troviamo anche First - Grindelwald al 40 posto con un costo di 61 euro al giorno. Tra le localita' piu' economiche emergono invece l'Etna Nord, con soli 32 euro di costo medio giornaliero, e Nicolosi, sempre in Sicilia, che offre prezzi incredibilmente bassi di 28 euro al giorno.

Escludendo le isole la destinazione piu' economica e' Bardonecchia in Piemonte (13 posto, 49 euro).

