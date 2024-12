Sci: Ski Price Index 2024/25, top 40 localita' sciistiche per gli italiani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 dic - Livigno davanti a Bormio e Madonna di Campiglio nella classifica delle top 40 destinazioni sciistiche piu' amate dagli italiani nella stagione 2024-2025, lo studio Ski Price Index 2024/2025 di Holidou, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza, che valuta il prezzo medio degli alloggi per ciascuna destinazione, degli skipass e complessivo, con ulteriori dati relativi ad alta e bassa stagione. Seguono in classifica Merano e Corvara in Badia a completare la top 5.

Tra le regioni italiane prevale il Trentino-Alto Adige con ben 16 localita' in classifica, segue la Lombardia con 4, mentre Valle d'Aosta e Abruzzo piazzano ben 3 localita' nella graduatoria ciascuna. Predilette dagli italiani le localita' nazionali: su 40 destinazioni solo 6 sono estere. Il budget giornaliero va dai 28 euro di Nicolosi ai 128 euro di Zermatt. I prezzi per una giornata di sci variano notevolmente. Cortina d'Ampezzo, con un costo medio di 117 euro, e' tra le piu' care, seguita da Madonna di Campiglio (104 euro) e St. Moritz (101 euro). D'altra parte, localita' come l'Etna e Nicolosi offrono un'esperienza piu' accessibile, confermandosi ideali per chi cerca una vacanza sulla neve senza spendere una fortuna. Con un totale di 22,3 milioni di visite alle stazioni sciistiche ogni anno, l'Italia si rivela il 4 Paese al mondo con le migliori infrastrutture sciistiche, con un totale di 349 stazioni e 2127 impianti di risalita, e con il maggior numero di sciatori. Ed e' tra i 67 Paesi del mondo in cui e' possibile sciare, distribuiti su 5 continenti: Cina (778), Germania (498), Giappone (497) e Stati Uniti (470) sono invece i Paesi con il maggior numero di stazioni sciistiche sul proprio territorio.

