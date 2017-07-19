Sci: Madonna di Campiglio vara numero chiuso su piste, tetto a 14mila

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - La SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta ha introdotto per questa stagione invernale 2025/26 il "Numero Ideale" sulle piste per 'dare priorita' alla qualita', alla sicurezza e alla soddisfazione degli sciatori'. Nel dettaglio, nelle settimane di Capodanno (28 dicembre 2025 - 5 gennaio 2026) e Carnevale (15 - 22 febbraio 2026), SkiArea Madonna di Campiglio regolamentera' in maniera dinamica la vendita degli skipass giornalieri SkiArea fino al raggiungimento della soglia di 14-15 mila sciatori presenti in pista.

Come si legge dal sito della SkiArea, nessuna limitazione, perche' gia' previsti in automatico nel calcolo della soglia giornaliera, e' invece prevista per i possessori di Skipass Stagionali, Tessere pay-per-use (Starpass, MyPass, Telepass, Snowit, Alto Ski), Skipass plurigiornalieri (a partire dai 2 giorni) e Skipass interni Pinzolo e Folgarida Marilleva.

In aggiunta, nelle giornate di maggior afflusso e per distribuire al meglio i flussi di sciatori, ritorna la formula "Scia PrimaExternal link", con aperture anticipate dei principali impianti.

'La SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta inaugura la stagione con interventi e iniziative che mettono al centro l'esperienza dello sciatore: gestione dei flussi nelle giornate di punta, impianti e piste rinnovati, tecnologie per la neve programmata, mobilita' green ed eventi internazionali - si legge in una nota della SkiArea - un approccio che coniuga eccellenza sportiva e responsabilita' ambientale'.

Nella stagione invernale 25/26 entrera' inoltre in servizio la nuova cabinovia 10 posti completamente automatizzata e riscaldata Nube d'Argento (sostituisce la seggiovia 2 posti) che garantira' maggiore comfort e tempi rapidi di risalita.

La pista 'Pozza Vecia', che consente il rientro dall'area del Groste' verso passo Campo Carlo Magno, e' stata ampliata e resa piu' scorrevole, eliminando le zone pianeggianti che, in parte, rallentavano la discesa. La storica pista contera', inoltre, sul nuovo sistema di innevamento per una sciabilita' perfetta.

