Schroders: tassi al 3,5% e' livello per quando si pensa sul lungo termine - PAROLA AL MERCATO

di Keith Wade* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 gen - Le recenti decisioni della Federal Reserve e della Bank of England (BoE) di mantenere i tassi al 5,25% suggeriscono che potremmo aver raggiunto il picco. La ragione principale e' il miglioramento dell'inflazione, che e' scesa, e in maniera piuttosto accentuata, in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, l'inflazione era di circa il 9% un anno fa; ora e' intorno al 3%. In Europa, il miglioramento e' stato ancora piu' marcato, passando da circa il 10% a meno del 3%. Anche nel Regno Unito l'inflazione e' scesa parecchio, ma si aggira ancora intorno al 4,5%, rispetto a oltre il 10%. Cio' ha indotto a pensare che le banche centrali abbiano fatto il loro lavoro e i mercati si aspettano ora un taglio dei tassi l'anno prossimo.

Sebbene i tassi abbiano raggiunto il picco, non ci aspettiamo che scendano rapidamente. Negli Stati Uniti riteniamo che il primo taglio avverra' a settembre del prossimo anno. Siamo invece dell'idea che in Europa i tassi potrebbero scendere piu' rapidamente. La Bce e la BoE non stanno osservando solo un'inflazione piu' bassa, ma anche un'attivita' economica piuttosto debole, con un rischio maggiore di recessione.

Quindi pensiamo che i tassi abbiano raggiunto il loro picco, ma ci sara' una differenza nella velocita' con cui scenderanno.

Gli effetti della divergenza delle politiche fiscali nel mondo A differenza di Europa, Stati Uniti e Regno Unito, il Giappone sta andando nella direzione opposta, dato che i tassi non hanno raggiunto il loro picco, ma devono ancora salire. Di recente la Bank of Japan ha iniziato a preparare il terreno per una mossa al rialzo. Pensiamo che cio' non avverra' prima della prossima primavera, ma la volonta' e' che l'inflazione sia sostenuta verso l'alto.

Piu' in generale, a livello globale, una fonte di preoccupazione al momento e' rappresentata dalla posizione fiscale dei governi. Se si guarda al livello del debito dei Paesi dell'OCSE, si nota che e' aumentato in modo significativo. Si e' alzato notevolmente dopo la crisi finanziaria globale (e non e' piu' sceso) e si e' alzato di nuovo dopo il Covid. E' poi sceso leggermente, ma non e' tornato al punto di partenza.

Se la disoccupazione deve aumentare per garantire una riduzione dell'inflazione, allora cio' significa un aumento dei costi dei sussidi e un minore aumento della tassazione.

In questo modo i deficit di bilancio tendono a peggiorare e cio' genera preoccupazione, dato che non partiamo da una situazione ottimale. Il deficit di bilancio nel Regno Unito e' di poco inferiore al 5% rispetto al Pil; negli Stati Uniti e' del 6%. In questa fase del ciclo questi numeri dovrebbero essere dell'1% o del 2%.

Guardando invece alla Cina, il rallentamento del mercato immobiliare e' un grosso freno per l'economia locale. Non abbiamo visto un'inversione di tendenza nelle vendite, il che e' deludente. Sono state introdotte molte misure volte a incoraggiare le persone a contrarre prestiti, ma sappiamo che, in base ai cicli che abbiamo visto nel Regno Unito e negli Stati Uniti, una volta che i prezzi delle case iniziano a scendere, le persone non sono disposte a comprare perche' vogliono vedere un limite al calo dei prezzi. Quindi, potremmo assistere a un futuro allentamento della politica monetaria in Cina.

L'opinione generale in Cina, soprattutto da parte di Xi Jinping, e' che ci sia troppo debito nel mercato immobiliare e il governo mira a ridurne la leva finanziaria. Quindi, il tasso di crescita tendenziale in Cina si sta riducendo perche' e' venuto meno un motore di crescita che invece esisteva in passato. Cio' non significa che la Cina avra' necessariamente performance deboli, ma solo che la crescita sara' del 4,5%, rispetto al 5,5% o del 6% che abbiamo visto in passato.

Inoltre, sembra che la Cina stia facendo ripartire le sue esportazioni. Abbiamo anche notato che gli esportatori cinesi stanno tagliando i prezzi per generare maggiori vendite.

Questa e' una buona notizia per l'inflazione negli Stati Uniti e in Europa, perche' molti beni vengono acquistati dalla Cina.

In conclusione, l'aumento dei tassi e dei rendimenti ha chiaramente pesato sugli asset di rischio, ma quando i tassi scenderanno potremo iniziare a vedere un ritorno della liquidita' e degli investimenti in questa asset class.

Tuttavia, gran parte del dibattito vertera' ancora sulla velocita' con cui i tassi scenderanno e sul livello su cui si stabilizzeranno. Tralasciando gli ultimi dieci anni, che sono stati un'eccezione, ci aspettiamo che i tassi di interesse si stabilizzeranno intorno al 3,5%. E' questo il livello da tenere a mente quando si pensa al lungo termine.

*Economista di Capital Group "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

