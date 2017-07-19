Schroders: multi asset, economia in direzione stagflazionistica - PAROLA AL MERCATO

di Patrick Brenner* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - Siamo mossi in una direzione piu' stagflazionistica, anche se per ora la nostra aspettativa e' che la recessione venga evitata.

Dato che lo slancio degli utili societari e' ancora positivo, rimaniamo positivi sulle azioni con una preferenza per la tecnologia, oltre a favorire le azioni britanniche e canadesi data la loro maggiore esposizione all'energia e alle risorse.

La situazione sul mercato del petrolio rimane fortemente binaria e guidata dagli eventi geopolitici. Manteniamo una visione positiva sulle materie prime agricole, dato che gli effetti climatici stagionali probabilmente sosterranno le dinamiche di domanda/offerta, e l'aumento dei prezzi dell'energia e dei fertilizzanti avrebbe un effetto ritardato. Continua a piacerci l'oro, poiche' lo consideriamo un'esposizione difensiva migliore rispetto ai titoli di stato, viste le nostre preoccupazioni sulla sostenibilita' del debito a lungo termine.

Nell'ultimo mese abbiamo visto un aumento dei rendimenti obbligazionari, poiche' gli investitori si sono concentrati sui crescenti rischi di inflazione. Siamo neutrali sui titoli di stato in generale, in quanto gli attuali livelli di rendimento riflettono alcuni dei rischi di cui eravamo preoccupati. Tuttavia, manteniamo una visione negativa sui titoli di stato statunitensi, dati i maggiori rischi di inflazione in quell'area. Al contrario, continuiamo a favorire i titoli di stato italiani, dove i rendimenti rimangono interessanti, e apprezziamo anche i titoli australiani, dove la banca centrale ha adottato un approccio piu' proattivo alla politica monetaria.

Rimaniamo negativi sul debito investment grade statunitense, poiche' non riteniamo che i livelli di rendimento rispetto alla liquidita' siano interessanti, dati i rischi stagflazionistici e l'aumento delle emissioni. Continua a piacerci il debito dei mercati emergenti, grazie a migliori trend di inflazione e a politiche piu' ortodosse.

Tutto sommato, i rischi stagflazionistici giustificano multipli piu' bassi ma, per ora, lo slancio degli utili sostiene ancora le azioni. Continuiamo a monitorare da vicino i rendimenti obbligazionari poiche' i tassi di interesse sono, nel migliore dei casi, in pausa, con il rischio di tassi piu' elevati se riusciremo a superare a fatica i disordini petroliferi in Medio Oriente.

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(RADIOCOR) 14-06-26 14:54:23 (0311) 5 NNNN