Schroders: lo yen e' destinato a rafforzarsi, ecco perche' e' importante - PAROLA AL MERCATO

di Tina Fong* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 lug - Dopo decenni di tassi ultra-bassi e valuta debole, lo scenario del Giappone sta iniziando a cambiare. Mentre la Banca del Giappone (BOJ) normalizza la sua politica, le implicazioni vanno ben oltre l'economia nazionale. La fine di una politica ultra-espansiva mette in discussione l'era dei finanziamenti in yen a basso costo: gli investitori avranno meno incentivi a prendere a prestito in yen per investire all'estero. Si profilano quindi potenziali effetti a catena sui carry trade globali e sulle ipotesi di diversificazione tra asset class.

Nel breve termine lo yen rimane sotto pressione, scambiando vicino a quota 160 contro il dollaro. Tuttavia, a medio termine, un mix di forze strutturali e cicliche sembra puntare a un rafforzamento della valuta.

La normalizzazione dei tassi non ha rafforzato lo yen, per ora La BOJ sta gradualmente alzando i tassi d'interesse, il che sta portando a un significativo restringimento del differenziale di tasso tra Stati Uniti e Giappone. Con l'aumento dei rendimenti giapponesi e il restringimento dei differenziali di tasso, l'attrattiva degli investimenti all'estero inizia a svanire. I costi di copertura aumentano, i rendimenti degli asset esteri corretti per il rischio di cambio diminuiscono e parte dei capitali potrebbe iniziare a essere rimpatriata. Un rallentamento di questi deflussi dovrebbe, in ultima analisi, fornire un sostegno strutturale allo yen.

Eppure, finora, un differenziale dei tassi piu' contenuto non si e' tradotto in uno yen piu' forte. L'allentamento fiscale e la crisi in Medio Oriente, tra gli altri fattori, hanno contribuito a mantenere la valuta sotto pressione. Cio' detto, man mano che i tassi si allontanano dal territorio negativo, le ragioni fondamentali a favore di un rafforzamento dello yen continuano a consolidarsi.

Il rischio fiscale ostacola lo yen Con la vittoria della Premier Sanae Takaichi lo scorso anno, la politica fiscale e' diventata piu' espansiva. Questo sta indebolendo la consueta relazione tra differenziali di tasso e valuta. Tipicamente, tassi piu' alti sosterrebbero lo yen attirando capitali e riducendo gli incentivi a investire all'estero. Tuttavia, l'aumento della spesa pubblica sta modificando questa dinamica: ha spinto al rialzo i rendimenti a lungo termine e irrigidito la curva, in particolare sulla parte a lunghissimo termine, aumentando al contempo i premi per il rischio fiscale.

L'aumento dei rendimenti non e' guidato solo da fondamentali piu' solidi o da una politica piu' restrittiva, ma riflette in parte le preoccupazioni sul debito pubblico e sulla sua sostenibilita'. Cio' rende questi rendimenti piu' elevati meno favorevoli per la valuta e puo' persino alimentare i deflussi di capitale, anziche' invertirli.

Da notare che le autorita' si sono mostrate attente a non finanziare nuove spese con un aumento del debito. Si prevede infatti che il bilancio suppletivo sara' coperto da maggiori entrate fiscali ed extrafiscali.

Se le preoccupazioni di natura fiscale dovessero attenuarsi, i differenziali di tasso dovrebbero tornare a imporsi come il fattore trainante della valuta, e cio' sosterrebbe lo yen.

Allo stesso tempo, il rapporto debito netto/Pil del Giappone sta silenziosamente scendendo, con la crescita nominale che sta superando i costi di finanziamento. Questo sta gradualmente riducendo il premio per il rischio fiscale, rafforzando la tesi a favore di uno yen piu' forte, sebbene cio' potrebbe affievolirsi con l'ulteriore aumento dei tassi.

*Strategist, Schroders.

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(RADIOCOR) 02-07-26 12:53:16 (0358) 5 NNNN