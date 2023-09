Scenari Immobiliari: fatturato Europa +1,4% a 1.100 mld, Italia +3,6% a 144,5 mld

In 2024 per nostro Paese atteso +1,9% a 147,3 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rapallo, 15 set - Il mercato immobiliare europeo, dopo un 2022 particolarmente positivo, ha avuto un 2023 condizionato dal rialzo dei tassi di interesse della Bce. L'impatto sui vari comparti dell'immobiliare si e' fatto sentire, per i grandi investitori e per le famiglie che fanno ricorso al mutuo per comprare casa. Comunque, il mercato immobiliare europeo chiude il 2023 con un fatturato di circa poco piu' di 1.100 miliardi di euro con un incremento dell'1,4% al 2022. E' quanto emerge dallo European Outlook 2024 di Scenari Immobiliari, presentato durante il 31mo Forum del settore, in corso a Rapallo, e secondo il quale se invece si guardano le prime cinque nazioni (Italia, Francia, Germania, Spagna, Inghilterra), si registra un calo di circa 1,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente a 915 miliardi. Per l'Italia, dopo i 139,5 miliardi del 2022, per il 2023 sono attesi 144,5 miliardi (+3,6%) e 147,3 miliardi per il 2024 (+1,9%). "Dopo l'anno della navigazione di bolina, con un mercato costretto ad andare controvento per i ben noti motivi (guerra, inflazione, aumento dei tassi e un Covid non ancora domato), il 2024 per l'industria del real estate si presenta come una lunga camminata sul lago ghiacciato", ha detto Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, durante i lavori del Forum. La Germania registra una diminuzione del 5,2% nel 2023 (soprattutto nel comparto residenziale) e anche gli altri Paesi hanno andamenti modesti. In generale, bene il residenziale e la logistica e in calo alberghiero e commerciale. Per quanto riguarda l'atteggiamento dei grandi investitori, gia' alla fine del primo semestre di quest'anno il volume totale degli investimenti in Europa ha segnato una diminuzione di circa il 60% per un totale investito di 65 miliardi di euro. Il calo e' stato determinato dalla frenata registrata durante il secondo trimestre, meno 57% rispetto al secondo trimestre del 2022. E' dal 2010 che in un secondo trimestre non si registrava un volume cosi' basso.

Ars

(RADIOCOR) 15-09-23 11:33:38 (0283)IMM 5 NNNN